Vientiane (VNA) - Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a rendu mercredi 23 mars des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président Thongloun Sisoulith, au président de l’Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane et au vice-Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith reçoit le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Photo : VNA

Au cours des réunions dans le cadre de sa visite de travail de trois jours depuis lundi 21 mars au Laos, le ministre vietnamien a informé les hôtes des activités de la délégation vietnamienne au Laos, notamment l’organisation d’un séminaire d’affaires, les cérémonies d’inauguration et de lancement de plusieurs projets grâce à l’aide non remboursable du gouvernement vietnamien au Laos.

Selon le responsable, les projets contribuent non seulement à changer le modèle de production agricole des localités lao vers une économie verte et une production durable de produits de base avec l’application de la science et de la technologie pour améliorer la valeur ajoutée, mais contribuent également à améliorer les conditions de vie des populations locales.

Faisant rapport aux dirigeants lao sur la coopération entre les ministères du Plan et de l’Investissement des deux pays, Nguyên Chi Dung a déclaré que les deux parties se sont accordées sur la nécessité de continuer à promouvoir leur coopération dans les temps à venir.

Le ministère vietnamien est prêt à partager ses expériences, à envoyer des experts au Laos pour aider le pays à stabiliser sa macroéconomie et à renforcer la formation des ressources humaines.

Afin de concrétiser ce contenu, les deux ministères ont signé un accord de coopération pour la période 2022-2023, notamment dans les domaines des statistiques, de l’attraction des investissements directs étrangers et de la formation personnelle, a-t-il indiqué.

Le président de l’Assemblée nationale Saysomphone Phomvihan reçoit le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Photo : VNA

Selon le ministre, les deux ministères s’efforceront de se coordonner avec d’autres ministères et organismes compétents des deux pays pour mettre en œuvre efficacement les accords, programmes et projets de coopération Vietnam-Laos, tout en se préparant activement à d’importantes activités extérieures durant l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux ministères ces derniers temps, suggérant qu’ils échangent activement des informations et partagent leurs expériences en matière d’investissement, de stabilité macroéconomique et de formation professionnelle.

Les deux parties doivent trouver des solutions pour dégager les difficultés et les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes et lao, améliorant ainsi l’efficacité de la coopération l’économie, l’investissement, le commerce, la culture, l’éducation et la formation et la science ; et accélérer la mise en œuvre des projets, en particulier les projets clés, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale Saysomphone Phomvihan a affirmé que le Parti, l’État, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple lao attachent toujours une grande importance et accordent la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Vietnam.

Le haut législateur lao a également salué le maintien d’importants mécanismes de coopération entre les deux ministères pour s’échanger sur des questions stratégiques dans un esprit de franchise et de confiance, contribuant à conseiller les dirigeants des deux Partis et des deux États en matière d’affaires extérieures. – VNA