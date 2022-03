Entretien entre les deux parties. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu le 24 mars à Hanoï un entretien avec la Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.



Les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale ainsi que des mesures pour renforcer la coopération entre le Vietnam et l’OIF dans les temps à venir.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré apprécier les significations de la visite officielle au Vietnam de la Secrétaire générale de l'OIF et de sa première Mission économique et commerciale à dimension multilatérale au Vietnam, la considérant comme un jalon important de la coopération entre le Vietnam et la communauté francophone.



Le ministre a affirmé son soutien aux efforts de l’OIF dans la promotion de l'usage de la langue française, de la diversité culturelle et de l’éducation de qualité, notamment ses initiatives visant à renforcer la coopération économique dans l'espace francophone pour contribuer à la relance socio-économique post-COVID-19.