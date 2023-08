Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, a reçu mercredi soir, 23 août à Hanoï, le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo, saluant sa visite du 19 au 23 août au Vietnam dans le contexte où le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo. Photo : VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a exprimé sa joie du développement bon, rapide et global des relations Vietnam-Japon avec une grande confiance politique ; a affirmé que le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire fiable, important et à long terme et soutient pour le Japon à promouvoir son rôle dans la région et dans les forums internationaux.

A cette occasion, Bui Thanh Son a demandé à M. Yamaguchi Natsuo et au Parti japonais Komeito de continuer à soutenir la promotion du partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon à un nouveau sommet, de renforcer la confiance politique à travers l'échange de relations de haut niveau et des délégations de haut niveau, notamment en 2023, année célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, promouvoir la coopération et les échanges entre le Parti japonais Komeito et le Parti communiste du Vietnam, ainsi que les échanges entre parlementaires, en particulier les jeunes députés et les femmes parlementaires dans les temps à venir.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également suggéré que le Japon continue de soutenir le Vietnam dans l’œuvre d’industrialisation et de modernisation, la construction d'une économie indépendante et autonome et la réalisation de percées dans le développement des infrastructures dans les temps à venir.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souhaité que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines du tourisme, des échanges entre les peuples, des échanges de jeunes générations et de la formation des ressources humaines. Il a suggéré que le Japon envisage de simplifier les procédures et de s'orienter vers une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens souhaitant entrer au Japon, créant ainsi des conditions plus favorables pour les Vietnamiens souhaitant travailler au Japon.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Yamaguchi Natsuo a déclaré que le Japon appréciait hautement le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde et a affirmé qu'il continuerait à promouvoir la coopération japonaise, à soutenir le développement du Vietnam et à approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier le renforcement des échanges de délégations de haut niveau à tous les niveaux, la promotion de la coopération décentralisée, la formation des ressources humaines et l'aide au Vietnam pour améliorer ses capacités d'application des lois, du droit en mer, de la réponse aux catastrophes et de la piraterie.

Appréciant la contribution de la communauté des 500.000 Vietnamiennes vivant et étudiant au Japon, Yamaguchi Natsuo a affirmé que le Parti japonais Komeito soutenait toujours la création de conditions plus favorables pour que la communauté vietnamienne au Japon puisse vivre, étudier et travailler au Japon.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé leurs opinions sur la situation mondiale et régionale et sur des questions d'intérêt commun, notamment la question en Mer Orientale.- VNA