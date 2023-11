Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le Premier ministre de l'État libre de Thuringe. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 6 novembre, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le Premier ministre de l'État libre de Thuringe, Bodo Rammelow, en visite de travail au Vietnam.

Bui Thanh Son a demandé au Premier ministre Bodo Rammelow et au gouvernement de la Thuringe de ratifier rapidement l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération pour les entreprises, les investisseurs et les localités des deux pays.

La Thuringe pourrait encourager la coopération avec les partenaires vietnamiens dans les domaines où elle possède des atouts tels que l'agriculture, la haute technologie, l'industrie manufacturière et la transformation ; déployer une coopération dans le cadre du Partenariat de transition énergétique juste (JETP) ; mettre en œuvre les engagements visant à réduire les émissions à zéro d'ici 2050 en soutenant le Vietnam en termes d'institutions et de politiques, de capitaux préférentiels et de formation des ressources humaines, a-t-il suggéré.

Le ministre vietnamien a notamment déclaré que les deux parties devaient élargir leur coopération en matière de formation des ressources humaines dans de nombreux domaines, promouvant ainsi la tradition de coopération entre les deux pays depuis de nombreuses années.

Le Premier ministre Bodo Ramelow, de son côté, a affirmé que la Thuringe souhaitait devenir un partenaire efficace et fiable du Vietnam. Il a convenu avec le ministre Bui Thanh Son des mesures visant à renforcer la coopération économique bilatérale. La Thuringe est prête à servir de « passerelle » pour que les entreprises vietnamiennes accèdent aux marchés allemand et européen.

Il a souligné que la Thuringe préconisait d'accompagner le Vietnam dans la formation professionnelle, en se concentrant sur des programmes visant à attirer des travailleurs vietnamiens en Allemagne et en soutenant les établissements de formation professionnelle au Vietnam, en particulier dans les domaines de l'environnement et de la transition énergétique, de l’économie circulaire, de la santé, des soins infirmiers...

Au cours de son séjour au Vietnam, le Premier ministre Bodo Rammelow a rencontré des représentants de ministères, branches et localités, dont Hanoï, la province de Phu Tho et la ville de Da Nang, et ont mené de nombreuses activités visant à relier les entreprises des deux parties. -VNA