Le général To Lam (droite), membre du Bureau Politique, ministre de la Sécurité publique et l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général To Lam, membre du Bureau Politique, ministre de la Sécurité publique a reçu le 20 juillet à Hanoï l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén.

Soulignant la signification spéciale de la coopération entre les deux pays dans la garantie de la sécurité nationale et de l'ordre social, le ministre To Lam a suggéré que le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Intérieur de Cuba se soutiennent activement mutuellement dans tous les domaines où les deux parties disposaient des atouts.

Le ministre To Lam a exprimé sa joie devant le fait que Cuba était en train de rechercher cinq vaccins anti-COVID-19 pour la vaccination de tous les Cubains et les exportations vers des pays. Il a demandé à l'ambassadeur cubain de soutenir la prise de contact afin que le Vietnam en général et le ministère de la Sécurité publique en particulier, puissent transférer la technologie de production de vaccins COVID-19 et d'autres domaines phases de Cuba.



L'ambassadeur Orlando Nicolás Hernández Guillén a affirmé continuer d'être un pont contribuant à approfondir les relations d’amitié et de coopération traditionnelle entre le Vietnam et Cuba. - VNA