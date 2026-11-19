Shenzhen (VNA) - Dans le cadre de la mission du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Chine pour participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, le ministre des Finances Ngô Van Tuân a eu le 18 novembre à Shenzhen une séance de travail avec Ge Haijiao, président du conseil d’administration de la Banque de Chine.

À cette occasion, le ministre Ngô Van Tuân a salué les relations de longue date et les contributions de la Banque de Chine au Vietnam, notamment à travers la fourniture de services financiers et le soutien aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux pays. La banque a notamment participé au financement de plusieurs projets dans le secteur de l’électricité par le biais de prêts étrangers bénéficiant de garanties gouvernementales vietnamiennes.

Les deux parties ont examiné les besoins en capitaux des grands projets au Vietnam ainsi que les possibilités pour le gouvernement de mobiliser des ressources sur les marchés financiers internationaux.

La Banque de Chine a présenté plusieurs mécanismes de financement que le Vietnam pourrait étudier, notamment l’émission d’obligations Panda sur le marché de Chine continentale et d’obligations Dim Sum sur celui de Hong Kong, afin d’en évaluer la faisabilité.

Ge Haijiao a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les infrastructures de transport, l’énergie, les équipements publics urbains, la logistique et la transition verte. Il a également évoqué la possibilité d’accorder des prêts à moyen et long termes pour financer des projets, notamment sous forme de prêts syndiqués dans lesquels la Banque de Chine jouerait le rôle de chef de file.

Il a par ailleurs présenté des solutions financières conçues en fonction des caractéristiques de chaque type de projet, en s’appuyant sur leur réseau international de clients et de partenaires ainsi que sur leurs capacités en matière de services financiers.

Concernant les orientations de coopération pour les prochaines années, le ministre Ngo Van Tuân a invité la Banque de Chine à étudier les politiques vietnamiennes en matière d’attraction des investissements étrangers, à poursuivre le partage d’informations sur les marchés et d’expériences en matière de gestion des risques, ainsi qu’à proposer des solutions adaptées pour mobiliser des capitaux.

Le ministre a également pris note du projet d’élargissement des activités de la Banque de Chine au Vietnam, notamment de l’étude visant à transformer sa succursale de Hô Chi Minh-Ville en banque filiale.

Cette rencontre a permis aux deux parties d’approfondir leurs échanges sur les différents canaux de mobilisation des capitaux et les besoins de financement de l’économie vietnamienne, en particulier des projets d’investissement et de développement.

Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives de coopération conformes aux orientations de développement du Vietnam et contribue à renforcer les relations économiques entre les deux pays afin qu’elles soient à la hauteur de leurs relations politiques et diplomatiques, conformément aux orientations convenues par les dirigeants Tô Lâm et Xi Jinping lors de leur rencontre en marge de l’APEC 2026. -VNA