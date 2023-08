Modèle d'un arrêt sur l'autoroute Ho Chi Minh Ville - Trung Luong. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - L'aile Est de l'autoroute Nord-Sud disposera de 36 stations de repos, comme approuvé par le ministère des Transports le 2 août.

Parmi eux, six ont été mis en service, trois en construction et les autres n'ont pas encore reçu d'investissement. Le ministère a demandé aux comités de gestion du projet et à la Compagnie générale d'investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC) de dresser une liste des éléments du projet et de sélectionner les investisseurs appropriés, conformément aux réglementations légales. Les comités de gestion assureront également la coordination avec les organismes locaux compétents dans l'étude des zones du projet.

Pour les aires de repos des projets constitutifs gérés par les localités, la sélection des investisseurs et la construction seront de leur côté.

Nguyen Van Quyen, président de l'Association des transports automobiles du Vietnam, a déclaré que selon les réglementations, les conducteurs doivent faire une pause après 4 heures de conduite. Il est donc nécessaire d'avoir des points d'arrêt pour les conducteurs, en particulier sur les autoroutes. De plus, les stations de repos fournissent également des services techniques et du carburant afin d'assurer la sécurité des véhicules. -VNA