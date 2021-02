Hanoï, 19 février (VNA) - Face aux évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19, qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et affectent gravement le tourisme et les transports, le ministère des Finances a proposé au gouvernement de continuer à différer le paiement des impôts et de location foncière.

Ainsi, pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le ministère des Finances a proposé une prolongation de 5 mois pour éviter les effets sur le budget de l'État en 2021.

Comme prévu, les recettes budgétaires de ces mois seront réduites d’environ 68.800 milliards de dongs (environ 2 990 millions de dollars).

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des entreprises, il a suggéré de prolonger de trois mois, et le montant des taxes d'affaires pendant la période mentionnée sera de 1.300 milliards de dongs (1.760 millions de dollars).

Selon le ministère des Finances, cette prolongation est nécessaire pour que les entreprises, foyers et individus disposent de plus de ressources financières pour maintenir et restaurer la production, contribuant à atteindre l'objectif de croissance économique de toute l'année 2021.

Il s’agit de la troisième fois que le ministère des Finances a proposé une extension du délai de paiement d’impôts et de location foncière pour soutenir les entreprises en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19.

L’an dernier, des agences fiscales ont prolongé environ 87.300 milliards de dongs de paiement d’impôts et de location du terrain pour 184.900 tours de contribuables.-VNA