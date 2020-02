Hanoi (VNA) - Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères a déconseillé aux citoyens vietnamiens de se rendre dans des zones touchées par l’épidémie de COVID-19 ou vulnérables à l’épidémie qui ont été mises en garde par des pays étrangers.

Les passagers de l'aéroport de Cam Ranh reçoivent des brochures expliquant la prévention du COVID-19. Photo: VNA

Quant aux Vietnamiens résidant à l’étranger, le ministère leur a demandé de suivre les recommandations et les lignes directrices sur la prévention et le contrôle du COVID-19 établies par les agences locales compétentes et d’éviter les déplacements inutiles.

Ceux qui reviennent des zones touchées par l’épidémie ou ont eu des contacts avec des personnes infectées seront soumis à des examens médicaux et à une période de quarantaine de 14 jours.

Le département a également demandé aux citoyens vietnamiens d’informer rapidement les agences compétentes et de représentation du Vietnam dans les pays et territoires étrangers, ainsi que leurs proches en cas d’urgence.

En cas d’urgence, il est recommandé de contacter les hotlines de protection des citoyens publiées sur les sites Internet des bureaux de représentation vietnamiens à l’étranger ou la hotline de protection des citoyens du département au 84 981 84 84 84. – VNA