Hanoi (VNA) – Lors d’un récent entretien avec la presse, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, affirme un soutien maximal aux entreprises et au développement durable des activités d’import-export.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh. Photo: VNA

- La valeur de l’import-export de 500 milliards d’USD en 2019 est un exploit pour le pays. Quelles ont été les mesures clés prises pour obtenir des résultats aussi satisfaisants ?En décembre 2019, le chiffre d’affaires à l’import-export a officiellement atteint 500 milliards d’USD, un chiffre impressionnant montrant la croissance et le développement durable du commerce international dans la structure économique du Vietnam. Ce résultat l’a aidé à entrer dans le top 30 des pays du monde ayant une bonne croissance d’import-export. En particulier, l’excédent commercial de 10 milliards d’USD résout de nombreux problèmes de la macroéconomie. Nos réserves de devises abondantes et stables permettent de garantir l’élargissement des investissements et de la production, de maintenir et contrôler l’indice des prix à la consommation et de créer un environnement d’affaires favorable.Pour cet exploit, il faut revenir à la Stratégie d’import-export des marchandises pour la période 2011-2020, avec vision 2030, élaborée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et promulguée par le gouvernement en 2011. Cette stratégie a donné les orientations et objectifs pour parvenir en 2020 à une croissance annuelle des exportations de 10% et à résoudre fondamentalement le déficit commercial. Des solutions majeures ont été prises, dont le renforcement des capacités de production et d’exportation, le développement du marché, la restructuration des entreprises publiques, permettant ainsi d’atteindre les objectifs fixés.En plus d’une stratégie claire, il nous faut citer les efforts du gouvernement, des autorités des villes et provinces, des associa-tions d’entreprises et des sociétés qui ont valorisé leur rôle. Le gouvernement a accéléré les réformes administratives et juridiques afin de créer un environnement d’affaires adapté à la tendance du développement de l’économie mondiale. Il a encouragé notamment le développement du secteur privé.Enfin, je peux affirmer que les entreprises vietnamiennes participent directement au processus d’intégration interna-tionale du pays et progressent rapidement en termes de capacités d’exportation.- Exploiter au mieux les marchés à l’export avec lesquels le Vietnam a conclu un accord de libre-échange (FTA) est l’une des solutions pour dynamiser les activités d’import-export. Que pensez-vous de l’efficacité de leur mise en œuvre ?Les résultats dans l’import-export sont également dus aux actions fortes inscrites dans la Stratégie d’intégration internationale du pays. Nous avons négocié les signatures de 16 FTA dont 12 sont déjà mis en œuvre, aidant les marchandises vietnamiennes à bénéficier de conditions favorables de concurrence aux niveaux régional et mondial.Avec ces accords, les taxes douanières pour les produits agricoles, aquacoles et plusieurs autres sont ramenées à 0%. Nous avons eu l’occasion d’introduire nos marchandises dans 200 marchés à travers le monde. La croissance du chiffre d’affaires commercial vers ces marchés est élevée et se maintient souvent à deux chiffres. Sur la base de cette croissance et dans un contexte général où la demande mondiale décroît rapidement et fortement, je peux affirmer que nous avons effectivement bien exploité les FTA.