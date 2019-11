Hanoi, 8 novembre (VNA) - Un jour après avoir annoncé l'information selon laquelle les 39 victimes décédées dans un camion frigorifique au comté d’Essex du Nord-Est de Londres, le 23 octobre, sont vietnamiennes, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a officiellement annoncé vendredi soir, 8 novembre, leur identité.

Photo : AFP/VNA

Après avoir déterminé l’identité des victimes, les autorités compétentes vietnamiennes ont pris contact avec chaque famille endeuillée pour lui fournir des informations sur les victimes.

Les victimes incluent:

1. Dinh Dinh Binh, de Hai Phong

2. Vo Nhan Du, de Ha Tinh

3. Cao Tien Dung, de Nghe An

4. Nguyen Tien Dung, de Quang Binh

5. Le Van Ha, de Nghe An

6. Nguyen Ngoc Ha, de Quang Binh

7. Nguyen Van Hiep, de Nghe An

8. Tran Ngoc Hieu, de Hai Duong

9. Hoang Van Hoi, de Nghe An

10. Nguyen Ba Vu Hung, de Thua Thien - Hue

11. Tran Manh Hung, de Ha Tinh

12. Nguyen Huy Hung, de Ha Tinh

13. Nguyen Van Hung, de Nghe An

14. Vo Van Linh, de Ha Tinh

15. Tran Hai Loc, de Nghe An

16. Nguyen Dinh Luong, de Ha Tinh

17. Pham Thi Tra My, de Ha Tinh

18. Vo Ngoc Nam, de Nghe An

19. Tran Thi Ngoc, de Nghe An

20. Nguyen Van Nhan, de Ha Tinh

21. Bui Thi Nhung, de Nghe An

22. Tran Thi Mai Nhung, de Nghe An

23. Pham Thi Ngoc Oanh, de Nghe An

24. Nguyen Huy Phong, de Ha Tinh

25. Nguyen Minh Quang, de Nghe An

26. Dinh Dình Thai Quyen, de Hai Phong

27. Nguyen Trong Thai, de Nghe An

28. Bui Phan Thang, de Ha Tinh

29. Phan Thi Thanh, de Hai Phong

30. Cao Huy Thanh, de Nghe An

31. Le Ngoc Thanh, de Nghe An

32. Tran Thi Tho, de Nghe An

33. Tran Khanh Tho, de Ha Tinh

34. Hoang Van Tiep, de Nghe An

35. Nguyen Dinh Tu, de Nghe An

36. Nguyen Tho Tuan, de Nghe An

37. Duong Minh Tuan, de Quang Binh

38. Dang Huu Tuyen, de Nghe An, et

39. Nguyen Thi Van, de Nghe An. - VNA