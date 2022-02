Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le nouveau prix plafond des tests COVID-19 réduira au maximum d’environ 30 % par rapport au prix actuel, selon la récente circulaire en vigueur depuis le 21 février, publié par le ministère de la Santé.

La circulaire stipule les prix des services de tests du SARS-CoV-2 effectués par les établissements médicaux de l'État comme le prélèvement d'échantillons et leur conservation, les tests pour la détection du coronavirus et la restitution des résultats des tests.



Elle s'applique au paiement des frais de dépistage du SARS-CoV-2, conformément à la Loi sur l'assurance santé ; aux personnes qui paient elles-mêmes les services et aux services dont les coûts sont couverts par le budget de l'État, conformément à la Loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.

Selon le document, concernant les tests rapides SARS-CoV-2 Ag pour un seul échantillon, le prix ne dépasse pas 78.000 dongs (3,2 dollars) par test, soit environ 30 % inférieur au prix actuel, 109.700 dongs.



Pour le dépistage du SARS-CoV-2 à l'aide d'un appareil d'immunoessai simple ou semi-automatique, le prix est de 178.900 dongs par un seul échantillon.

Le prix plafond des tests pour le SARS-CoV-2 par la technique RT-PCR en temps réel est de 501.800 dongs. -VNA