La ministre de la Santé Dào Hông Lan (1er plan, à partir de la gauche) rend hommage à la doctoresse et héroïne morte pour la Patrie, Dang Thuy Trâm. Photo: Journal Santé et Vie



Hanoi (VNA) - La ministre de la Santé Dào Hông Lan et une délégation du ministère de la Santé sont allés offrir de l’encens à la mémoire des martyrs dans les provinces de Quang Tri, Hà Giang et Hà Tinh, à l’occasion de la 76e Journée des invalides de guerre et des martyrs.

La ministre Dào Hông Lan a rendu visite mardi 25 juillet à la famille de Doan Ngoc Trâm, âgée de 99 ans qui est la mère de la doctoresse Dang Thuy Trâm qui avait combattu avant de tomber au champ d’honneur au plus fort de la guerre à l’âge de 28 ans. Elle a brûlé des bâtonnets d’encens en hommage à la héroïne Dang Thuy Trâm et a souhaité une bonne santé à Doan Ngoc Trâm et à toute sa famille.

Cérémonie commémorative et de réinhumation des restes de 108 soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge et dans le pays. Photo: VNA



Le même jour, au cimetière des martyrs de Dôc Ba Dac, dans la commune de Thoi Son, de la cité municipale de Tinh Biên, province de An Giang, les autorités ont organisé une cérémonie commémorative et de réinhumation des restes de 108 soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge et au Vietnam. – VNA