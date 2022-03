Molravir 400mg produit par Boston Việt Nam Pharma. Photo du fabricant

Hanoi (VNA) - L’Administration des médicaments du Vietnam (DAV) du ministère de la Santé a annoncé les prix des médicaments de traitement du Covid-19 contenant l’ingrédient actif Molnupiravir produits par trois fabricants vietnamiens.

En conséquence, une pilule de Molravir 400 mg fabriquée par Boston Vietnam Pharma coûte 11.550 dôngs tandis que les prix du Movinavir 200 mg fabriqué par Mekophar Chemical Pharmaceutical et du Molnupiravir Stella 400 mg produit par Stellapharm JV Co., Ltd. sont respectivement de 8.675 dôngs et 12.500 dôngs le comprimé.

Ces médicaments, autorisés le 17 février par la DAV, sont vendus aux patients atteints du Covid-19 pour un traitement à domicile à condition qu’ils présentent une preuve d’infection par le nouveau coronavirus et des prescriptions de médecins.

La DAV a demandé aux établissements de fabrication et d’enregistrement de médicaments de produire conformément aux dossiers et documents enregistrés auprès du ministère de la Santé, de se coordonner avec les établissements de traitement pour se conformer strictement à la réglementation en vigueur sur les médicaments sur ordonnance, de surveiller l’innocuité, l’efficacité et les effets indésirables des médicaments sur les Vietnamiens et d’en faire rapport régulièrement.

Elle a également demandé aux départements de la santé des provinces et des villes sous l’autorité centrale d’ordonner aux établissements locaux d’examen et de traitement médicaux, au personnel médical et aux établissements d’approvisionnement en médicaments d’informer les patients des avantages et des risques liés à l’utilisation de ces médicaments, des méthodes de traitement, d’autres médicaments qui peut remplacer le Molnupiravir dans le traitement du Covid-19.

Au cours de la circulation des trois médicaments, sur la base de la surveillance et de la mise à jour des informations sur leur sécurité et leur efficacité, l’agence peut décider de révoquer les certificats d’enregistrement accordés pour la circulation conformément à la clause 1, article 58 de la Loi sur la pharmacie.

Ces médicaments sont utilisés pour traiter les patients adultes atteints du Covid-19 d’intensité légère à modérée présentant au moins un facteur de risque susceptible d’accélérer la progression de la maladie, selon le ministère de la Santé.

Les médicaments ne doivent pas être utilisés pour les femmes enceintes ou celles qui envisagent de devenir enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 18 ans. – VNA