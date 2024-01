Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon les prévisions, le marché de l' aviation au Vietnam devrait se rétablir complètement d'ici la fin de 2024.Le marché du transport aérien du Vietnam en 2024 devrait connaître environ 84,2 millions de passagers et 1,16 million de tonnes de fret, soit une augmentation de 15% et de 8,5% par rapport à 2023, respectivement.Sur ce total, 41,5 millions de passagers et 210.000 tonnes de fret seront transportés cette année sur les lignes intérieures, en hausse respectivement de 3,3% et de 20% sur un an.Sur les lignes internationales, le nombre de passagers et le volume de fret transportés devraient connaître une croissance annuelle de 15,8% et de 6,1%, respectivement, pour s’établir à 42,7 millions de passagers et 950.000 tonnes de fret. -VNA