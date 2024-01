Berlin (VNA) - Créé le 24 janvier 2009, le magazine Huong Viet, avec des dizaines de milliers de lecteurs en Allemagne et au Vietnam, maintient toujours sa position de premier plan en tant que principal site d'information électronique du Vietnam en Allemagne.

Le magazine Huong Viet est considéré par les agences de presse vietnamiennes comme un canal d'information important et essentiel, en particulier pour les Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent actuellement en Allemagne et en Europe.

Au cours de ces 15 dernières années, le magazine Huong Viet a mis constamment à jour des informations importantes sur la communauté des Viet kieu, la situation socio-économique de l'Allemagne, deuxième Patrie de plus de 200 000 Vietnamiens qui y vivent. Outre la mise à jour des activités socio-économiques, culturelles, politiques du Vietnam, le magazine Huong Viet sert de passerelle entre les Viet kieu et leur pays d'origine.

A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne et du 15e anniversaire de sa fondation, le magazine Huong Viet organisera une "Journée culturelle du Vietnam" en 2024 afin de présenter aux amis internationaux l'image du pays et de l'homme du Vietnam. -VNA