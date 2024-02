Hanoi (VNA) – Après trois ans de mise en œuvre de la Semaine des produits à l’occasion du Nouvel An lunaire vietnamien en France et d’une série de Semaines des produits vietnamiens dans toute la France organisées à travers les systèmes d’hypermarchés appartenant aux plus grands groupes de distribution en France tels que Carrefour, E.Leclerc et Sys U... les consommateurs français connaissent déjà les produits vietnamiens.

Cérémonie d’inauguration de la Semaine des produits à l'occasion du Nouvel An lunaire vietnamien en France. Photo : vneconomy.vn



Ceci est le résultat d’un modèle de coopération tripartite entre les distributeurs de détail, les importateurs et les entreprises vietnamiennes à travers l’Office du commerce du Vietnam en France, sous la direction du Département du marché d’Europe-Amérique et de la coordination du Département de la promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce. Cette coordination vise à mettre en œuvre le projet visant à encourager les entreprises vietnamiennes à participer directement aux canaux de distribution étrangers pour la période allant jusqu’en 2030.



Comprenant le marché, la culture, les modèles et les pratiques économiques, avec l’avantage des relations étroites avec les importateurs et les distributeurs, le Bureau commercial du Vietnam en France a coordonné avec les partenaires dans l’élaboration d’un programme à moyen et long terme pour promouvoir et diffuser la culture, l’art culinaire et des biens vietnamiens à un grand nombre de consommateurs en France.



Ce modèle de coopération a permis de faire apparaître pour la première fois du riz de marque vietnamienne dans les rayons des deux plus grands hypermarchés de France, E.Leclerc et Carrefour. Ensuite, les épices vietnamiennes ont également été introduites dans le marché français sous la marque Dh Foods.



Actuellement, l’Office du commerce du Vietnam en France continue à se coordonner avec ses partenaires pour proposer davantage de produits de marque vietnamienne aux consommateurs locaux. Les produits vietnamiens seront progressivement introduits sur le marché français sous les marques des entreprises vietnamiennes.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que c’était le moyen le plus efficace d’orienter et de créer des habitudes de consommation des Français, augmentant ainsi la demande du marché pour les produits vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, présente le plateau vietnamien aux cinq fruits de la fête du Têt, au supermarché Carrefour Ormesson (banlieue de Paris). Photo: VOV



Franck Kenner, directeur exécutif de Carrefour France, a déclaré que Carrefour souhaitait offrir une diversité de produits aux consommateurs français et vietnamiens avec une cuisine exquise et saine.



« C’est pourquoi nous sommes très intéressés par la présence plus forte de la gastronomie vietnamienne et des produits agricoles vietnamiens dans la chaîne de supermarchés Carrefour afin de pouvoir apporter des expériences et mieux servir les besoins des consommateurs français », a souligné Franck Kenner.



Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’UE est actuellement le deuxième plus grand marché d’importation au monde et la France est le quatrième partenaire du Vietnam, mais le Vietnam ne représente qu’environ 2% de la part de marché au total du chiffre d’affaires des importations de l’UE.

Par conséquent, pour augmenter la part de marché des produits vietnamiens dans l’UE ainsi qu’en France, l’élaboration et le positionnement de la marque sont extrêmement importants. Les facteurs nécessaires à la construction d’une marque sont de bons produits, de bonnes politiques promotionnelles et des canaux d’accès client appropriés.

En outre, pour construire une marque réussie, il est nécessaire de mener une campagne promotionnelle complète, commençant par une campagne visant à promouvoir des produits spécifiques de l’entreprise, une campagne visant à promouvoir l’industrie auprès d’amis internationaux, et notamment avoir une stratégie nationale. – NDEL/VNA