Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a exhorté vendredi 23 septembre Hô Chi Minh-Ville à promouvoir davantage son rôle de locomotive économique et de force motrice pour le développement de la région du Sud-Est et de tout le pays.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong serrant la main d'un délégué lors de la séance de travail avec les principaux responsables de Hô Chi Minh-Ville, le 23 septembre. Photo: VNA





Travaillant avec les responsables municipaux clés, le chef du Parti a hautement apprécié les efforts consentis et les réalisations enregistrées ces derniers temps par le Comité du Parti, l’administration et la population de Hô Chi Minh-Ville, et a partagé avec eux les pertes sans précédent causées par le Covid-19.

D’une croissance négative de 6,78 % en 2021 à une croissance positive de 3,82% au cours des 6 premiers mois de 2022, et prévisionnellement de 9,71% en septembre, la mégapole du Sud qui porte le nom du Président Hô Chi Minh a connu une reprise remarquable au cours des neuf premiers mois de 2022.

Les recettes budgétaires totales sur les neuf premiers mois de 2022 ont atteint plus de 90% (équivalent à 350.000 milliards de dôngs). Un fort rebond a été constaté dans l’import-export des entreprises, le commerce, les services et le tourisme, de même que les investissements directs étrangers, qui se sont élevés à 2,91 milliards de dollars.

Il faut appréhender pleinement, correctement et profondément le potentiel de la ville, ses avantages exceptionnels, sa position et son rôle particulièrement important dans l’œuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie en général et de développemment de la région du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong s'exprimant lors de la séance de travail avec les principaux responsables de Hô Chi Minh-Ville, le 23 septembre. Photo: VNA



Le Comité du Parti de la ville et l’ensemble du système politique doivent continuer à étudier, à identifier clairement les causes, à en tirer des leçons et à formuler à temps des politiques et remèdes efficaces, a-t-il indiqué.

Il a recommandé d’accélérer la restructuration économique en association avec la rénovation du modèle de croissance, de concentrer des ressources sur les domaines prioritaires, d’améliorer l’institutionnalisation des politiques du Parti et des lois de l’Etat conformément à la situation et aux conditions spécifiques de la ville.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné la nécessité de construire des infrastructures synchrones et modernes, d’améliorer la planification et la gestion urbaine de concert avec le développement économique, social et culturel et le renforcement du dispositif de défense populaire.

Il est nécessaire de continuer à investir dans l’élévation de la qualité de l’éducation et de la formation, le développement des ressources humaines, des sciences et des technologies en association avec le développement de l’économie de la connaissance, servant de base pour promouvoir le développement rapide et durable de la ville, a-t-il indiqué.

Vue de la séance de travail du secrétaire général Nguyên Phu Trong avec les principaux responsables de Hô Chi Minh-Ville, le 23 septembre. Photo: VNA

La ville doit renforcer et perfectionner son réseau sanitaire à la base, améliorer la qualité de fonctionnement des hôpitaux au niveau de district, attacher de l’importance au développement de la médecine préventive, résoudre pour l’essentiel la surcharge des hôpitaux, et prendre soin de tous les aspects de la vie du corps médical, a-t-il ajouté.

Le chef du Parti a demandé de développer et de bien gérer les activités culturelles nationales et les valeurs spirituelles avec des particularités de Hô Chi Minh-Ville, de lutter résolument pour éradiquer les fléaux sociaux et les crimes, de réduire les accidents de la circulation, d’assurer l’ordre et la paix sociaux, et de veiller régulièrement au travail de maintien de la défense et de la sécurité.

Il a appelé à renouveler et à améliorer le leadership et la combativité du Comité du Parti de la ville, de rendre le Parti et le système politique vraiment sains et puissants, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion publique des administrations en association avec la construction d’un modèle de gouvernement urbain véritablement du peuple, par le peuple, pour le peuple. – VNA