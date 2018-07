Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a demandé de bien exécuter les statuts sur la démocratie à la base, en ouverture d’une conférence nationale, lundi 16 juillet à Hanoi.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’adresse à la conférence nationale, le 16 juillet à Hanoi. Photo : VNA



La mise en œuvre des statuts sur la démocratie à l’échelon de base et la promotion de la démocratie constituent le moteur du du développement socio-économique, a-t-il déclaré.



Il y a plus de 20 ans, en juin 1997, le 3e plénum du Comité central du Parti du 8e mandat a publié une résolution sur la promotion du droit de maître du peuple, la poursuite de l’édification de la République socialiste du Vietnam saine et puissante, a rappelé le chef du Parti.



Par la suite, le 18 février 1998, le Bureau politique du 8e mandat a publié la Directive No.30 sur la construction et la mise en œuvre des statuts sur la démocratie à la base pour concrétiser la résolution du 3e plénum du Comité central du Parti du 8e mandat, a-t-il poursuivi.



Institutionnalisant les lignes directrices et les points de vue de la Directive No.30, les organismes de l'Etat ont publié de nombreux documents normatifs judiciaires pour promouvoir la mise en œuvre des statuts sur la démocratie à la base.



Le Bureau politique et le secrétariat du Comité central du Parti ont à plusieurs reprises fait le bilan et promulgué des textes guidant ces travaux en fonction de chaque période.



Plus récemment, le 7 janvier 2016, le Bureau politique du 9e mandat a publié ses conclusions No.120 sur la poursuite de la promotion et de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la construction et d’exécution des statuts sur la démocratie à la base.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong avec des délégués à la conférence nationale, le 16 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Ces dernières années, la mise en œuvre des statuts sur la démocratie à la base a connu des changements positifs, s’est félicité le secrétaire général Nguyên Phu Trong, notant une meilleure prise de conscience et de meilleures pratiques démocratiques des comités du Parti, des administrations, du Front de la Patrie, des organisations socio-politiques, des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires et de toutes les couches de la population.

La mise en œuvre des statuts sur la démocratie à la base a contribué à promouvoir le rôle, les potentialités et la créativité du peuple dans la discussion des affaires des localités et du pays. L’atmosphère démocratique règne au sein du Parti et dans la société.



Le leader du Parti a cependant pointé du doigt les lacunes et faiblesses, notamment en matière de sensibilisation et de vulgarisation des options, politiques et textes sur les statuts sur la démocratie à la base dans certaines localités.



Il a demandé de rémédier aux faiblesses et de promouvoir les résultats obtenus, de faire en sorte que l’exécution des statuts sur la démocratie à la base devient un travail régulier, continu et un moteur du développement socio-économique, et fournit des conditions pour réaliser la justice sociale pour les intérêts et le bonheur du peuple. – VNA