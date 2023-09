Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) reçoit le chef du Département de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois, Liu Jianchao. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a souligné qu'il accorde toujours de l'importance et la première priorité au développement des relations entre le Vietnam et la Chine, en recevant Liu Jianchao, chef du Département de liaison internationale du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC), le 5 septembre à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a salué la visite de Liu Jianchao au Vietnam, alors que les relations entre les deux partis et les pays maintiennent un bon rythme de développement et ont obtenu de nombreux acquis substantiels, en particulier à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays (juin 2008 - juin 2023).

Le leader du PCV a exprimé sa gratitude envers le peuple chinois pour son aide à la cause révolutionnaire et à la construction du socialisme et du développement national du Vietnam, ainsi que pour l’attention et les contributions importantes de hauts dirigeants chinois, notamment le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, au développement des relations bilatérales ces dernières années.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a hautement apprécié l'initiative des secteurs et des niveaux des deux pays dans la réalisation des perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux Partis et de la Déclaration commune Vietnam-Chine lors de sa visite en Chine en 2022, contribuant ainsi à renforcer et approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale dans la nouvelle période.

Il a proposé à la Commission des relations extérieures du CC du PCV et au Département de liaison internationale du CC du PCC de continuer de se coordonner étroitement, d'optimiser l'efficacité du mécanisme de réunion annuelle entre les chefs de ces deux organes, de stimuler la coopération entre les agences consultatives des deux Partis, de rehausser le rôle d'orientation stratégique des liens entre les deux partis pour les relations entre les deux pays, en concrétisant la Déclaration commune obtenue lors de la dernière visite officielle en Chine, portant ainsi à une nouvelle hauteur la coopération d'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays.

Liu Jianchao s'est accordé avec le leader du PCV sur le renforcement des relations de coopération entre les deux Partis et les deux pays, et a exprimé sa confiance dans le développement futur brillant de ces liens sous la direction du PCC et du PCV. Les départements, secteurs et agences chinois ont élaboré des plans directeurs pour mettre en œuvre des perceptions communes et les accords de haut niveau afin de porter les relations entre les deux partis et les deux pays à une nouvelle hauteur.

Il a affirmé que le Département de liaison internationale du CC du PCC continuerait de se coordonner étroitement avec la Commission des relations extérieures du CC du PCV et les agences des relations extérieures et diplomatiques du Vietnam pour bien comprendre et mettre en œuvre les perceptions communes et les accords importants entre les deux secrétaires généraux, promouvant le rôle consultatif stratégique du mécanisme de réunion annuelle entre les chefs des deux organes en proposant rapidement au Comité central des deux Partis des orientations susceptibles de booster la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle situation.

Le même matin, le chef de la Commission des relations extérieures du CC du PCV, Le Hoai Trung, a eu un entretien avec Liu Jianchao, chef du Département de liaison internationale du CC du PCC. Les deux parties ont examiné et évalué les progrès dans les relations entre le Vietnam et la Chine depuis la visite historique en Chine du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en octobre 2022.

Ils ont également discuté des orientations pour la mise en œuvre des échanges et de la coopération entre les deux Partis et deux pays dans les temps à venir. -VNA