Hanoi, 19 décembre (VNA) - Les célébrations du 190e anniversaire de la fondation de la province de Hung Yên et du 80e anniversaire de la création de l’antenne du Parti provinciale ont été organisées dimanche, 19 décembre, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong lors de la cérémonie. Photo : VNA

Malgré sa petite superficie et une population peu nombreuse, Hung Yên dispose d’atouts économiques importants, a déclaré le dirigeant du Parti. Il a demandé aux autorités locales de multiplier les programmes de développement socioéconomiques pour faire de Hung Yên une province industrialisée et moderne d’ici à 2030.



Il faut également améliorer l’environnement des affaires pour attirer les investisseurs et optimiser la productivité et la compétitivité des entreprises.

Dans le contexte de l’évolution compliquée du COVID-19, il a chargé les autorités de la province de garantir la sécurité sociale, de déployer des mesures pour réduire la pauvreté de manière durable et de prendre en charge la vie matérielle et spirituelle des personnes.

Il est également nécessaire de préserver l’identité culturelle des communautés locales, de poursuivre les programmes d’éradication de la pauvreté, d’améliorer le bien-être social, de soutenir les groupes vulnérables, de moderniser le système sanitaire et de renforcer le bouclier préventif en pleine crise sanitaire, a-t-il ajouté.



A cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a remis l'Ordre deTravail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et au peuple de Hung Yên.- VNA