Hanoï, 3 octobre (VNA)- Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a exhorté à poursuivre la mise en œuvre des contenus clés de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti avec une nouvelle détermination et de nouvelles décisions, afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle étape.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Présidant le 3 octobre à Hanoï le 6e Plénum du 13e mandat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a exhorté à étudier attentivement les rapports et les propositions du Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement concernant la situation socio-économique nationale et à axer les discussions sur les résultats obtenus, les limites, les difficultés et les défis auxquels le pays est confronté cette année et sera confronté l’année suivante, en plus de présenter des solutions à ces problèmes.

Il a exigé d'accorder une plus grande attention aux objectifs et aux tâches établis pour contrôler efficacement la pandémie, promouvoir le redressement et le développement socio-économique du pays, donner la priorité au contrôle de l'inflation et au maintien des grands équilibres macroéconomiques, en plus de garantir le bien-être social, de stimuler la croissance et de créer les conditions d'un développement rapide et durable dans les années à venir.

Panorama du 6e Plénum du CC du PCV. Photo : VNA

Le haut dirigeant du PCV a suggéré d'identifier correctement les perspectives de développement, de réfléchir à la direction, aux objectifs généraux, aux indicateurs de base, aux objectifs et tâches clés pour 2023.

Concernant l'amélioration du plan directeur national pour la période 2021-2030 avec vision à l'horizon 2050, Nguyen Phu Trong a souligné que c'est une nouvelle mission difficilequi demande aux ministères, secteurs et localités d'étudier attentivement les documents pour parvenir à un consensus élevé.

Lors du Plénum, il a également demandé une évaluation objective et scientifique de l'élaboration, de la promulgation et de l'organisation de la mise en œuvre des orientations du Parti et des politiques de l'État dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation du pays au cours de ces dernières années, et de tracer les objectifs et mesures dans cet égard au cours de l'année à venir.

Nguyen Phu Trong a jugé nécessaires d'évaluer les résultats obtenus, d'analyser et de discuter des problèmes existants et de leurs causes, tout en suivant de près la plate-forme du Parti, la Constitution de l'État, la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV et la réalité du pays, pour générer un changement plus fort dans la construction et l'amélioration de l'État de droit socialiste sous la direction du PCV.

D'autre part, il doit perfectionner de manière synchrone et complète le système judiciaire et déployer efficacement l'appareil d'État et les autres domaines de la société, en plus de promouvoir la réforme administrative et judiciaire, de renouveler et de perfectionner les méthodes de direction du PCV.- VNA