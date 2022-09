Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le Laos envisage d’investir plus de 2 milliards de dollars dans un parc éolien dans le district de Sepon, province de Savannakhet, pour répondre à sa demande intérieure et aussi exporter de l’électricité vers le Vietnam, a-t-on appris de la presse lao.



Le vice-ministre lao du Plan et de l’Investissement Sathabandith Insisiengmay a récemment signé avec les compagnies Savan Vayu Renewable et LTM Lao un protocole d’accord sur l’examen des possibilités de mettre en œuvre des projets éoliens dans la région.



Selon ce plan, le parc éolien aura une capacité de 1.200 mégawatts, avec un coût de construction près de 2,15 milliards de dollars. Les travaux devraient s’achever vers la fin 2025.



La signature du protocole d’accord s’inscrit dans le cadre d’un plan de coopération entre le Laos et le Vietnam dans le secteur de l’énergie. -VNA