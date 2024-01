Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a souligné que toutes les réalisations de l'Armée populaire du Laos étaient associées au soutien des forces armées et des gouvernements des pays amis, notamment du Vietnam.



S'exprimant lors d'un meeting au niveau d'État pour commémorer le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire lao ayant lieu le 19 janvier à Vientiane, le dirigeant a réitéré que le PPRL, le gouvernement, l'armée et le peuple du Laos se souviendraient toujours de la tradition de l'alliance de combat, ainsi que du soutien et de l'assistance précieux des forces armées et des soldats volontaires vietnamiennes dans la lutte contre les ennemis communs.



Selon lui, la consolidation de l'Armée populaire du Laos est étroitement liée au développement de la révolution du Laos, ainsi qu'au mouvement révolutionnaire et à l'alliance de combat des trois pays Laos-Vietnam-Cambodge sur le principe d'égalité, de soutien mutuel et de respect de la souveraineté de chaque pays.–VNA