Économie Journée de l'innovation ouverte en 2023 à Hô Chi Minh-Ville Le Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (ministère des Sciences et des Technologies) a organisé jeudi 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville la Journée de l'innovation ouverte en 2023.

Économie Un afflux d’IDE à Quang Ninh au 1er semestre Au premier semestre de l'année, la province de Quang Ninh (Nord) a attiré plus de 832 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), atteignant 69,3% du plan fixé par le Comité populaire provincial.

Économie Edification d’une plate-forme de commerce électronique intégrée des 63 localités du pays Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce) est en train de mettre en œuvre un projet visant à créer une plate-forme de commerce électronique intégrée des 63 provinces et grandes villes du pays.

Économie Le Vietnam se prépare à accueillir de nouveaux investissements dans la médecine et la pharmacie Avec un marché médical et pharmaceutique évalué à environ 10 milliards de dollars en 2020 et à environ 16,1 milliards en 2026, le Vietnam est considéré comme l'un des marchés ayant le plus grand potentiel de croissance en Asie du Sud-Est.