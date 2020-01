Une conférence s’est tenue vendredi 3 janvier dans la province de Bên Tre pour discuter des mesures pour faire face à la sécheresse et aux intrusions d’eau salée qui deviennent plus graves dans le delta.

Phanfone, le huitième typhon de 2019, accède dans la zone de la Mer Orientale, a annoncé le 26 décembre le Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles.

Le concours vise à honorer des personnes exemplaires et attirer une plus grande participation de l'ensemble de la société à la protection et au développement forestiers.