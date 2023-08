Le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo (gauche) et le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti japonais Komeito conduite par son président Yamaguchi Natsuo, a effectué une visite de travail au Vietnam du 21 au 23 août, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (21 septembre 1973).

Mercredi soir, 23 août, le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo a rencontré la presse vietnamienne pour informer des contenus sur les relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de développement dans les temps à venir.

De retour au Vietnam après 32 ans, Yamaguchi Natsuo a exprimé sa surprise devant le développement économique du pays ainsi que par le développement des relations bilatérales. Il se sentait fier que le Japon ait contribué de manière significative au développement socio-économique du Vietnam au cours de ces 50 dernières années.

Il s'est déclaré convaincu que les échanges entre les peuples des deux pays continueraient de se développer, contribuant à la paix et à la stabilité de la région et du monde.

Yamaguchi Natsuo a également mentionné les domaines de coopération que les deux pays peuvent développer davantage à l'avenir, tels que le développement des infrastructures et la formation de personnel hautement qualifié.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat et présidente de la Commission d'organisation du CC du PCV (centre) et la délégation du Parti japonais Komeito. Photo: VNA



Actuellement, le Japon et le Vietnam ont des mécanismes de coopération dans les domaines des stages ou des travailleurs spécialisés, ainsi que dans la formation de main-d'œuvre hautement qualifiée pour saisir des technologies de pointe. Il y a 500.000 Vietnamiens étudiant, vivant et travaillant au Japon, dont plus de 170.000 stagiaires et 80.000 travailleurs qualifiés.

Le président du Parti japonais Komeito a notamment exprimé son intérêt pour la coopération dans la formation de la main-d'œuvre visant à renforcer les capacités d'application de la loi en mer pour garantir la sécurité maritime, la prévention des catastrophes naturelles et la protection de la liberté de navigation. Selon lui, il s'agit d'un domaine de coopération très important dans les temps à venir. -VNA