Colloque sur la promotion de l’édification de l'e-gouvernement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement électronique (e-gouvernement) pour s’orienter vers le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique est une tendance inévitable, qui se déroule de manière dynamique dans de nombreux pays, en particulier dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

C’est ce qu’a déclaré le ministre et président du bureau du gouvernement Mai Tien Dung, lors d’un colloque sur la promotion de l’édification de l'e-gouvernement au service de la direction et de l’administration du gouvernement, des ministères, des branches et des localités tenu le 27 février à Hanoï.

Il a déclaré qu’en 2019, le Vietnam avait obtenu des résultats importants dans le développement de l'e-gouvernement, dont la promotion de l’envoi des documents électroniques via le portail national de la fonction publique, l’exploitation du système d’information au service des réunions et du traitement des affaires du gouvernement.

Depuis son inauguration au 9 décembre 2019 jusqu’au 25 février 2020, le portail national de la fonction publique a enregistré plus de 65.900 comptes de particuliers et d’entreprises, plus de 17 millions de visites et plus de 1,9 million de dossiers.

Le ministre Mai Tien Dung a proposé aux ministères, secteurs et localités de mobiliser et de prioriser toutes les ressources pour édifier l’e-gouvernement et l’administration électronique, accélérer l'utilisation des signatures numériques personnelles et le traitement des dossiers en ligne...

L'ambassadeur du Japon au Vietnam Umeda Kunio a estimé que la mise en place de l’e-gouvernement à cette époque était très appropriée au potentiel du Vietnam. En tant que partenaire de développement durable de ce pays, le Japon s'engage à accompagner avec le Vietnam pour mettre en place un gouvernement électronique.

Lors du séminaire, des experts vietnamiens et japonais ont discuté de cinq sujets, notamment l'expérience du Japon dans la promotion de l’e-gouvernement, le déploiement du système d'information statistique national japonais au service de l'analyse, de la prévision et du développement socio-économiques, etc.

Un responsable du Japon a présenté les expériences dans la mise en place d'un e-gouvernement au Japon. Selon lui, pour édifier efficacement l’e-gouvernement, il est nécessaire de fixer des objectifs à long terme, au moins 10 ans, en vue de réaliser de nombreux plans de manière efficace et durable. -VNA