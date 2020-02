Un avion de la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways. Photo: Kyodo



Tokyo (VNA) - Le Japon mettra en place un cadre pour travailler avec la Malaisie sur la production de pièces d'avion et la formation du personnel de l'industrie aéronautique, sa première coopération de ce type en Asie, selon des sources gouvernementales.



Le Japon vise à signer un accord avec la Malaisie cet été, dans le but de renforcer l’exploitation du marché croissant des avions commerciaux en Asie et d'aider les petits et moyens fabricants de pièces japonais à développer leurs activités.



Cette initiative est proposée dans le contexte où le gouvernement japonais cherche à augmenter la valeur de l'industrie aéronautique du pays à 3.000 milliards de yens (27 milliards de dollars) en 2030 contre 1.800 milliards de yens en 2018 en intensifiant la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est.



La Malaisie promeut l'industrie aéronautique et le principal fabricant américain de pièces d'avion Spirit AeroSystems Inc. et d'autres ont implanté des bases de production dans ce pays.



Les fabricants de pièces japonais sont déjà entrés en Malaisie, notamment Imai Aero-Equipment Mfg. Co., Asahi Aero Group Inc. et Wada Aircraft Technology Co.



Dans le monde entier, le marché des avions commerciaux devrait croître au cours des 20 prochaines années, avec une demande de quelque 40.000 avions, dont environ 40% dans la région Asie-Pacifique, selon le ministère japonais de l'Industrie.



Les principaux constructeurs aéronautiques américains et européens augmentent également leur production en Asie. -VNA