Cérémonie d'ouverture de l'accord de coopération entre la JICA et la VASS. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam ont signé le 24 juillet à Hanoi un accord de coopération pour promouvoir le développement durable au Vietnam.

Dans le cadre de cet accord, la JICA et la VASS ont réaffirmé leur coopération à long terme en contribuant à l'élaboration d'une stratégie de développement socio-économique pour le Vietnam pour la période 2021-2030.

Les deux partenaires travailleront ensemble pour élaborer des plans de développement socio-économique des provinces vietnamiennes de Ben Tre (Sud) et de Ha Giang (Nord), ainsi qu’étudier les pays émergents en Asie.

La VASS, l’un des principaux instituts de recherche vietnamiens, a coopéré avec la JICA dans de nombreux domaines. Ces neuf dernières années, ils ont soutenu l’élaboration de la stratégie de développement socio-économique national pour la période 2011-2020 et ont également aidé la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) à élaborer un modèle et une politique de rénovation pour son secteur agricole.

Lors de la cérémonie de signature, le président de la VASS, Nguyen Quang Thuan, a déclaré que cet accord fournissait une base importante pour une coopération accrue en faveur du développement durable au Vietnam en général, et dans les provinces de Ha Giang, Ben Tre et Lam Dong en particulier.

Le représentant en chef adjoint de la JICA au Vietnam, Naomichi Murooka, a déclaré que le Vietnam était une destination d'investissement attrayante et que Ha Giang possédait de nombreux atouts inexploités.

Grâce à ses expériences, la JICA soutiendra des projets et idées des scientifiques de la VASS et présentera les résultats de ces travaux au Vietnam et à l'étranger. -VNA