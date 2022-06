Hanoi (VNA) - Le groupe parlementaire d’amitié Vietnam-ASEAN a tenu le mardi juin à Hanoi sa première réunion en présentiel après l’épidémie de Covid-19 pour discuter des orientations de la 15e Assemblée nationale du Vietnam.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, le président du groupe, Bui Van Cuong, qui est également secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale, a souligné l’importance des échanges entre les députés des pays pour établir et renforcer la confiance et la coopération politiques.

Il a déclaré que la coopération parlementaire est un canal de coopération efficace dans les relations globales du Vietnam avec les autres pays de l’ASEAN et doit être promue, en particulier dans l’élaboration des politiques et des lois pour faciliter les activités de commerce et d’investissement transfrontalières.

Bui Van Cuong a demandé aux membres de redoubler d’efforts pour renforcer la coopération décentralisée, suggérant qu’ils invitent des diplomates des ambassades de l’ASEAN ou des parlementaires des pays de la région à visiter les provinces et les villes vietnamiennes pour présenter le potentiel local et accroître la coopération.

Il a exprimé son espoir que le groupe contribuera davantage aux partenariats de l’Assemblée nationale du Vietnam avec les pays de l’ASEAN, ainsi qu’aux interractions populaires dans la région.

La vice-présidente du groupe Trân Thi Hông An, qui est membre permanent du Comité des relations extérieures de l’Assemblée nationale, a déclaré que lors de la 15e législature, le groupe prévoit d’organiser ses réunions en marge des sessions de l’Assemblée nationale, ainsi que des échanges avec les ambassadeurs et le personnel des ambassades de l’ASEAN pour promouvoir les relations d’amitié.

Le groupe a proposé que les dirigeants de l’Assemblée nationale permettent à ses membres de participer à des activités diplomatiques, y compris des visites de délégations parlementaires vietnamiennes pour aider à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes dans d’autres pays de l’ASEAN, et aider les entreprises de l’ASEAN à investir au Vietnam.

Après l’événement, le groupe a participé à un échange d’amitié avec des représentants des ambassades de Malaisie, d’Indonésie, de Singapour, de Brunei et des Philippines. – VNA