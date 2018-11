Photo: The Bridge

Hanoi (VNA) - Money Forward – un groupe de technologie financière détenant la plus grande part de marché au Japon dans le développement d'applications personnelles, a créé la société de responsabilité limitée Money Forward Vietnam avec un capital social de 910.000 dollars.

C'est la première fois que ce groupe a une personnalité juridique à l'étranger. Le siège de Money Forward Vietnam est situé au 21e étage d’E.Town Central dans le 4e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Money Forward Vietnam a pour mission de soutenir le développement et la mise à niveau des produits populaires au Japon et de participer à la recherche et au développement de nouveaux services pour le marché vietnamien, a dit son président-directeur général Takayuki Tsuzuki.

Money Forward souhaite lancer une gamme de services de technologie financière pour le marché vietnamien, a-t-il ajouté.



Fondée en mai 2012, Money Forward Inc. est la plus grande détentrice de parts de marché au Japon dans le développement d’applications technologiques de gestion de budget personnel et de plate-formes de services de cloud computing destiné aux entreprise "Money Forward Cloud Series".



Money Forward a été côté en Bourse de Tokyo (Japon) le 29 septembre 2017 et en mai 2018, il a lancé son plan de créer une plateforme d'échange de monnaies codées et d’autres canaux d’informations concernés.



Money Forward compte actuellement plus de 7 millions d'utilisateurs. En particulier, son application gratuite sur la plateforme Android a remporté le titre de meilleure application de finances personnelles sur Google Play pendant trois années consécutives (2014,2015 et 2016). -VNA