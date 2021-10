Le groupe de technologies et de services informatiques FPT en coopération avec le Fonds Hy Vong (Espoir) a fait don le 20 octobre 467 tablettes et 50 ordinateurs aux élèves issus de familles défavorisées. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le groupe FPT en coopération avec le Fonds "Hy Vong" (Espoir) a fait don le 20 octobre 467 tablettes et 50 ordinateurs aux élèves issus de familles défavorisées dans 17 collèges et lycées des districts de Co Do, Vinh Thanh et Phong Dien dans la ville de Can Tho pour les soutenir dans l'apprentissage en ligne.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Duong Tan Hien, a estimé que ce soutien contribuerait à résoudre une bonne partie des obstacles auxquels le secteur de l'éducation est confronté dans l'organisation de l'enseignement en ligne. La ville espère recevoir davantage des aides en matière de matériels d'apprentissage des organisations et entreprises.

que dans les temps à venir, il y a plus d'organisations et d'entreprises continuant à soutenir des matériels favorisant l’apprentissage en ligne des élèves de Can Tho.

Photo : VNA

Le directeur de la compagnie par actions FPT Telecom à Can Tho, Tran Minh Huan, représentant du groupe FPT a partagé qu'en octobre, FPT et le Fonds "Hy Vong" remettrait des ordinateurs et des packages d'apprentissage en ligne à 3.300 élèves en situation difficile dans les zones pandémiques de sept villes et provinces du Sud qui appliquent l'enseignement en ligne.

Répondant au programme "Ondes et ordinateurs pour les élèves" lancé par le ministère de l'Information et des Communications, la ville de Can Tho s'est mobilisée pour accompagner 1.908 élèves qui n'étaient pas éligibles à l'apprentissage en ligne. -VNA