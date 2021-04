Des participants à la réunion du groupe de députés d'amitié Vietnam-Russie, le 1er avril à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Parallèlement aux activités extérieures du Parti et de l'État, les activités du groupe de députés d'amitié Vietnam-Russie pendant le mandat 2016-2021 ont contribué au renforcement des relations bilatérales, a déclaré son chef Phan Xuan Dung, lors d’une réunion tenue le 1er avril à Hanoï.

Phan Xuan Dung, également président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale (AN) et de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, a passé en revue un large éventail d'activités organisées conjointement par le groupe de députés d'amitié Vietnam-Russie, l’Association d’amitié Vietnam-Russie et l’ambassade de Russie au Vietnam, pour marquer les grandes célébrations dont l'Année croisée Vietnam-Russie, l’anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Lors des séances de l’Assemblée nationale, le groupe a tenu des rencontres entre des députés ayant passé du temps à étudier en Russie et l'ambassadeur de Russie au Vietnam pour échanger des expériences, contribuant à favoriser l'amitié et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Dans un effort pour soutenir l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie dans la lutte contre le COVID-19, le groupe a remis en avril 2020 à l'ambassade de Russie au Vietnam des masques faciaux et équipements médicaux.

Phan Xuan Dung s’est déclaré convaincu que dans les prochains législatures de l’Assemblée nationale, le groupe de députés d'amitié Vietnam-Russie continuerait de promouvoir ses rôles pour renforcer les liens spéciaux entre les deux pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et le monde.

A cette occasion, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstatin Vnukov, a remis l'Insigne de l'amitié à Phan Xuan Dung et au vice-président du groupe Nguyen Quoc Hung pour leurs contributions au renforcement de la coopération Vietnam-Russie. - VNA