La délégation de l'ambassade du Vietnam en Algérie visite l'usine de céramique sanitaire du groupe GFR dans la province de Chlef. Photo: VietnamPlus

Alger (VNA) - Le Groupe des Frères Rahmoune (GFR) a eu le 20 août une séance de travail avec l'ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et une échange en ligne avec des entreprises vietnamiennes pour établir des partenariats dans les domaines de l'import-export d'automobiles et de motos, de l'emballage, de produits agricoles, des matériaux de construction, du tourisme, etc.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie Tran Quoc Khanh et le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan ont souligné les réalisations économiques, le potentiel et les atouts du Vietnam dans les domaines d'intérêt de GFR, et se sont engagés à aider à le connecter avec les entreprises vietnamiennes.

Le président de GFR, Ahmed Rahmoune, a montré son intérêt pour la mise en place d'un partenariat avec des entreprises vietnamiennes, soulignant la possibilité d'un partenariat avec Truong Hai Auto Corporation (THACO) dans l'importation et la distribution d'autobus, de tracteurs et de motos. Il a également émis son souhait de coopérer avec VinGroup dans la distribution de voitures et motos électriques VinFast en Algérie.

GFR a travaillé avec la société Mecanimex pour rechercher des fournisseurs d'emballages de grande taille pour son usine de ciment et de clinker, et avec d'autres entreprises vietnamiennes pour trouver des fournisseurs de mélasse pour répondre à la demande d'importation de plus de 36.000 tonnes par an pour les chaînes de boulangerie des entreprises membres.



L'ambassadeur du Vietnam en Algérie Tran Quoc Khanh (gauche) et le président de GFR , Ahmed Rahmoune. Photo: VietnamPlus

Ahmed Rahmoune a déclaré que son groupe cherchait un partenaire pour construire un parc aquatique dans la station balnéaire du groupe et souhaitait coopérer avec des partenaires vietnamiens dans d'autres domaines tels que les énergies renouvelables, l'aquaculture, les produits pharmaceutiques et les télécommunications. -VNA