Le graffiti insuffle de l'âme dans les murs

Le graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace public. L'artiste utilise de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique pour créer des fresques uniques, spéciales et souvent impressionnantes. La peinture acrylique crée des couleurs vives et durables. Elle ne cause pas d'odeur désagréable, est facile à nettoyer et d'exécution rapide. Au Vietnam, les peintures murales 3D à l’acrylique gagnent du terrain dans les lieux de divertissement, les centres d'affaires, les cafés, les restaurants, les bars et même les écoles maternelles... Le groupe «Yeux Viêt» a réalisé de nombreux projets dans des espaces publics, notamment dans les nouveaux quartiers d’habitation modernes comme Ecopark et Vinhomes. Photo: VNP