Hanoï, 30 juin (VNA) - Le gouvernement facilitera l’accès des entreprises aux opportunités créées par l'accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA), a déclaré le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh (deuxième à droite) lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Le ministre a coprésidé une conférence de presse internationale avec la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmstrom, dimanche 30 juin à Hanoï après la cérémonie de signature de l'EVFTA et de l'accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA).

Il a exhorté les entreprises nationales à étudier de manière proactive le contenu des accords et le plan d’action du gouvernement.

Selon lui, l’entrée en vigueur de l'EVFTA créera un élan énorme pour la croissance des exportations et du PIB des parties. Le commerce bilatéral pourrait augmenter de 20% dans les premières années.

L'accord créera également un fondement important permettant au Vietnam de restructurer son économie, d’améliorer sa compétitivité et de respecter ses engagements d'intégration.

Il a ajouté qu'outre l'EVFTA, l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), qui est entré en vigueur en janvier dernier, et d'autres accords à conclure à l'avenir apporteront également plus d'avantages au Vietnam.

De son côté, la Commissaire européenne au commerce a déclaré que pour que les entreprises puissent optimiser les opportunités offertes par l'EVFTA, il est important de réduire la bureaucratie et d'aider les petites et moyennes entreprises. -VNA