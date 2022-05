Hanoi (VNA) – Le gouvernement a demandé lundi 23 mai aux autorités à tous les niveaux, aux branches et aux localités de se concentrer sur le contrôle de l’épidémie de Covid, la relance rapide et le développement socio-économique durable.

Vue de la 3e session de la 15e Assemblée nationale, à Hanoi, le 23 mai. Photo : VNA



Dans un rapport à la 3e session de la 15e Assemblée nationale de se concentrer sur le contrôle de l’épidémie de Covid, le vice-Premier ministre Lê Van Thành, a mis en avant les résultats socio-économiques importants accomplis durant les premiers mois de l’année dans le contexte de la 4e vague de Covid-19.



L’épidémie est contrôlée pour l’essentiel, la macroéconomie stabilisée et les grands équilibres de l’économie garantis, la défense et la sécurité assurées, les affaires extérieures renforcés et la vie de la population sans cesse améliorée, a-t-il fait savoir, notant que le Vietnam est l’un des six pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde.



L’IPC a augmenté de 2,1% en moyenne de janvier à avril 2022, le PIB a crû de 5,03% au premier trimestre, les encours des crédits à la fin avril ont progressé de 7,18% par rapport à la fin de l’an dernier. En 2021 et au cours des quatre premiers mois de 2022, le gouvernement a fourni 81.600 milliards de dôngs d’aide à 49,6 millions d’employés et 728,4 employeurs.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành lors de la 3e session de la 15e Assemblée nationale à Hanoi, le 23 mai. Photo : VNA

Le gouvernement est déterminé à poursuivre la construction d’une économie indépendante et autonome, associée à une intégration proactive, active, étendue, substantielle et efficace, a-t-il souligné.



Le gouvernement demande de diligenter la mise en œuvre de la résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, en particulier en ce qui concerne le foncier, l’économie collective, l’agriculture, la paysannerie et la ruralité, ainsi que le perfectionnement et la soumission à l’Assemblée nationale de la Loi foncière de 2013 (modifiée).



Le gouvernement a également demandé de redoubler d’efforts pour maintenir la stabilité macroéconomique, assurer les grands équilibres de l’économie et maîtriser l’inflation ; de renforcer la gestion et la surveillance du marché boursier, obligataire et immobilier ; d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics et la construction des infrastructures stratégiques.