Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion périodique du gouvernement. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le gouvernement a commencé le 1er juillet sa réunion périodique sous la houlette du Premier ministre Pham Minh Chinh, avec au menu la situation socio-économique en juin et au premier semestre et la lutte anticoronavirus.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné en ouverture l’importance de la réunion pour évaluer le bilan socio-économique entre janvier et juin et discuter des tâches et des solutions pour le deuxième semestre.



Des questions importantes telles que la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 et les mesures visant à stimuler la production et le commerce figureront également à l’ordre du jour, a-t-il noté.

Vue de la réunion périodique du gouvernement à Hanoi, le 1er juillet. Photo: VNA

La réunion d’une journée écoutera et examinera plus de six rapports sur une série de questions au cours des six premiers mois, y compris la situation socio-économique ; la direction et la gestion du gouvernement; la mise en œuvre des tâches clés pour améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité nationale ; et la réglementation en matière de prévention et de contrôle du Covid-19.



Un projet de décision sur les critères de classification des entreprises publiques et de leurs pairs dans le cadre d’une transformation de propriété, d’une réorganisation et d’un désinvestissement au cours de la période 2021-2025 sera également abordé. – VNA