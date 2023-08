Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de mobiliser les ressources et l’engagement du système politique, de la population et de la communauté des affaires pour réussir la transformation numérique, a annoncé le 31 juillet l’Office du gouvernement dans le communiqué n°299/TB-VPCP.

La police de Hanoi traite les cartes d’identité des citoyens. Photo : hanoimoi.com.vn

Le texte énonce les conclusions de la Conférence préliminaire des six premiers mois de 2023 sur la transformation numérique nationale et le projet de développement de l’application des données sur la population, l’identification, l’authentification électronique pour la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030 (projet 06).

Il indique que 2023 est l’année de la création et de l’exploitation des données pour créer de nouvelles valeurs avec pour tâche principale de numériser, de construire, de connecter et de partager les données entre les ministères, les directions et les localités ; de protéger les données personnelles ; d’exploiter et d’utiliser les données pour mieux servir les particuliers et les entreprises. La tâche de la transformation numérique nationale est très lourde, nécessitant une grande détermination, de grands efforts, une action drastique et efficace.

En termes de points de vue, le chef du gouvernement a convenu que la transformation numérique est une tendance mondiale, impliquant tout le peuple, toute la société, et une nécessité objective.

Par conséquent, il est nécessaire de continuer à sensibiliser les administrations et les secteurs à la transformation numérique, de saisir la tendance de l’époque, de combiner la force de la nation avec la force de l’époque, de développer des percées dans divers domaines, de sélectionner les domaines ciblés et clés, de donner la priorité au développement des services publics en ligne pour les particuliers et les entreprises ; de développer l’infrastructure de transformation numérique, la plateforme de transformation numérique ; d’assurer la sécurité de l’information, la sécurité du réseau.

La construction et le développement d’un écosystème numérique citoyen constituent un fondement important de la transformation numérique nationale, l’économie numérique est un moteur important du développement économique du Vietnam et la société numérique est un fondement de la société vietnamienne, la culture numérique est une partie importante d’une culture imprégnée d’identité nationale.

Il faut harmoniser les intérêts de l’Etat, des particuliers et des entreprises ; considérer les personnes et les entreprises comme le centre, le sujet, l’objectif et le moteur du développement, mobiliser les ressources et la participation du système politique, de la population et de la communauté des affaires à la transformation numérique.

Avec les points de vue susmentionnés, les ministères, les branches et les localités sont invités à se concentrer sur la révision, la réduction et la simplification des réglementations, des procédures administratives relatives à l’investissement, à la production, aux affaires et à la vie de la population, à réduire et à simplifier au moins 20% des réglementations et à réduire d’au moins 20% les coûts inhérents.

Les ministères, les branches et les localités, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, sont invités à restructurer le processus des procédures administratives et des services publics en cours d’intégration sur le Portail national de la fonction publique et le Système d’information pour le traitement des procédures administratives aux niveaux ministériel et provincial, et à en faire rapport aux autorités compétentes au troisième trimestre de 2023. – VNA