Hanoi (VNA) – Le gouvernement a annoncé un plan d’assistance de 26.000 milliards de dôngs pour les travailleurs et employeurs durement touchés par la quatrième vague du Covid-19. Il s’agit du deuxième programme d’aide gouvernementale depuis le début de l'épidémie.

De nombreux travailleurs sont confrontés à des difficultés à cause de l'épidémie de COVID-19. Photo : VNA



La Résolution gouvernementale N°68 sur les politiques de soutien aux entreprises et travailleurs confrontés à des difficultés dues au COVID-19 fait suite à un précédent paquet d’aide de 62.000 milliards de dôngs émise l’année dernière.Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Lê Van Thành a déclaré que la résolution N°68 /NQ-CP est conçue pour atteindre le double objectif de lutte contre la pandémie et de développement économique.Ce paquet d’assistance comprend des prestations pour les titulaires de polices d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, avec une prime réduite de 0,5% à 0%, tandis que les prestations restent inchangées. Les employeurs peuvent utiliser leurs économies pour soutenir les travailleurs. Les travailleurs étrangers au Vietnam qui paient cette assurance auront droit à des prestations.Concernant la prise en charge des personnes en quarantaine, les personnes infectées (catégorie F0) et les cas contact (F1) auront droit à 80.000 dôngs par jour pour les repas sur une durée maximale de 21 jours. Leurs frais de traitement de maladie seront pris en charge par l’État, pour une durée maximale de 45 jours. Les jeunes enfants auront droit à un million de dôngs supplémentaire. Les femmes enceintes et les mères nourrissant des enfants de moins de six ans pourront recevoir 1 million de dôngs si elles doivent arrêter de travailler en raison de la pandémie ou de la quarantaine.Environ 2.000 artistes de classe IV des unités publiques non commerciales du spectacle (hors unités artistiques des forces armées) tout comme environ 26.000 guides touristiques certifiés sont également éligibles à la subvention.Accès rapide et plus facileLe ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung a été chargé de veiller à ce que ces fonds aillent bien aux personnes dans le besoin, dont les travailleurs du secteur informel tels que vendeurs ambulants.Le ministre a souligné que les procédures de demande ont été raccourcies et simplifiées pour offrir l’accès le plus simple possible aux prestations. Il a qualifié ce changement de ‘‘révolutionnaire’’. Avec le précédent programme de soutien, les entreprises devaient satisfaire à des exigences très strictes pour emprunter de l’argent afin de payer leurs travailleurs. Étant donné que les banques commerciales examinent les demandes de prêt le cinquième jour de chaque mois, nombre d’entre elles ont dû attendre jusqu’à un mois pour que leurs demandes soient examinées.Le ministre a indiqué avoir conclu des accords avec la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam (BEV) et le directeur de la Banque pour les politiques sociales du Vietnam (VBSP) sur l’achèvement des procédures dans les quatre jours et le décaissement dans les trois jours. Cela signifie que les entreprises pourront accéder à leurs prestations d’assistance dans un délai d’une semaine au lieu de 40 jours.Les économistes disent que le plan de sauvetage (résolution n°68/NQ-CP) a été publié au bon moment, lors de la quatrième vague épidémique affectant de nombreuses industries et secteurs. Cette nouvelle vague compliquée et croissante inquiète à la fois les employeurs et les employés depuis fin avril. Au deuxième trimestre, l'épidémie a fait perdre leur emploi ou réduire leurs heures de travail à 12,8 millions de personnes, soit 3,7 millions de personnes de plus qu’au premier trimestre.Bien que les procédures soient grandement simplifiées, ce plan de sauvetage sera réalisé conformément à la loi et sa mise en œuvre sera strictement supervisée et inspectée par le Front de la Patrie, les syndicats et autres organisations concernées. – CVN/VNA