Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a tenu ce samedi 4 juin à Hanoï sa réunion périodique de mai, sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le gouvernement a discuté de la situation socio-économique en mai et des 5 premiers mois de 2022 ; de la mise en œuvre de la Résolution gouvernementale No 01/NQ-CP, ainsi que du Programme de relance et de développement socio-économiques ; de l’allocation et du décaissement des fonds budgétaires de l'État en 2022.

Selon le rapport présenté lors de la réunion, la macro-économie était stable, l'inflation est maîtrisée, les grands équilibres sont assurés. L'Indice des prix à la consommation en mai a augmenté de 2,86% par rapport à la même période de l'an dernier; et en 5 mois, de 2,25%, équivalent à la période 2018-2021. Le chiffre d'affaires à l’import-export en mai a augmenté de 14,5 % sur un an et en 5 mois, de 15,6 %. Le décaissement des investissements directs étrangers en 5 mois est en hausse de 7,8 % par rapport à la même période de 2021, ce qui montre le besoin des investisseurs étrangers de développer la production.

La production industrielle a continué de se redresser. L'indice de production industrielle en mai devrait augmenter de 10,4% en variation annuelle. Notamment, l'industrie manufacturière et de la fabrication a augmenté de 12,1 %.

La sécurité sociale est largement mise en œuvre. La défense et la sécurité nationales sont garanties. Les activités extérieures sont renforcées. La prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs sont accélérés, avec l’enquête et le traitement de nombreuses affaires importantes, contribuant à renforcer la confiance au sein la population.

Concluant la réunion, en accord avec le rapport et les discussions des membres du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que parallèlement à un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19, la situation socio-économique de mai et des 5 premiers mois avait connu de nombreux résultats positifs. Les activités extérieures ont activement et efficacement été déployées.

Il a suggéré que les ministères, secteurs et localités continuent de se concentrer sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, en accélérant les campagnes de vaccination et sensibilisant sur la prévention et le contrôle de l’épidémie dans la nouvelle situation ; de perfectionner les institutions, de lever les obstacles en termes de mécanismes et de politiques dans la planification, l'investissement public, les programmes de relance socio-économique et d'autres programmes cibles nationaux.

Selon le Premier ministre, les ministères, secteurs et localités doivent se concentrer sur le maintien de la stabilité macroéconomique et la maîtrise de l'inflation ; assurer le grand équilibre de l'économie ; mettre en œuvre efficacement les politiques de soutien aux entreprises, aux coopératives et aux petits commerçants ; stabiliser les marchés des actions, des obligations, de l'immobilier... et aussi les prix. Il faut se concentrer sur le décaissement des capitaux d'investissement publics ; promouvoir la restructuration de l’économie, le développement vert, la transformation énergétique, la transformation numérique ; restructurer les entreprises publiques ; privatiser efficacement les entreprises.

Enfin le chef du gouvernement a demandé à tous les échelons et secteurs de mener à bien le développement du logement des travailleurs et l’assistance à ceux-ci de manière générale ; la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelle pour réduire leurs effets néfastes. - VNA