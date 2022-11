Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - En raison de la chute de la température en dessous de 0°C, une fine couche de givre a fait son apparition à l'aube du 6 novembre au sommet du Fansipan, à Sa Pa, dans la province septentrionale de Lao Cai.

Selon la station hydrométéorologique de la province, un jour auparavant, soit le 5 novembre, l'air froid et sec affectant la chaîne de montagnes Hoang Lien Son avait atteint le seuil le plus fort. La nuit, le ciel était clair, provoquant une chute de la température dans la région montagneuse de Fansipan et la formation de givre.

Le givre est apparu avec une intensité modérée à une altitude de 3.000 m ou plus après minuit et a commencé à fondre au petit matin du 6 novembre avec les premiers rayons du soleil.

Il s'agit de la première fois que le givre fait son apparition au sommet du Fansipan cette année 2022. Selon les prévisions, ce phénomène prendra fin le matin du 7 novembre lorsque la température augmentera à nouveau.

Le givre est le phénomène de vapeur d'eau qui gèle en petites particules blanches ressemblant à du sel directement sur le sol, la surface des plantes ou d'autres objets lorsque l'air au-dessus est humide et froid. Ce phénomène météorologique affecte grandement la croissance des cultures, causant de lourdes pertes aux producteurs.-VNA