Le ginseng de Ngoc Linh est planté dans la réserve naturelle de Hon Ba. Photo tnmt.khanhhoa.gov.vn



Khanh Hoa (VNA) – Près de 90% d'environ 800 arbres de ginseng de Ngoc Linh avec son nom scientifique "Panax vietnamensis Ha et Grushv" se développent bien dans la réserve naturelle de Hon Bà, province de Khanh Hoà (Centre), dans le cadre d'un projet de recherche scientifique mis en œuvre de 2019 au juin 2022.

Selon les résultats du projet, chaque ginseng frais a un poids de 2,8 à 3,6 grammes avec la teneur élevée en saponine, seulement 1,5 -2% de moins que celle du ginseng de Ngoc Linh cultivé à Kon Tum et Quang Nam…

La culture réussie du ginseng de Ngoc Linh dans la réserve naturelle de Hon Bà permettra d'étendre les superficies de production du ginseng de Ngoc Linh afin de répondre à la demande croissante de ginseng, de créer davantage d'emplois aux habitants locaux et d'attirer davantage de touristes dans la réserve.

Découvert en 1973 par Dào Kim Long, pharmacien, Ngoc Linh est la 20e espèce de ginseng dans le monde et l'une des quatre plus rares. Cette plante médicinale contient 52 saponines (la saponine est le principal composant du ginseng), 17 acides aminés, 20 oligo-éléments et 0,1% d'attar. Grâce à ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et anticancéreux, outre bien d'autres vertus médicales reconnues, cette variété est très recherchée dans la nature, à un point tel qu'elle est en voie de disparition et figure dans le Livre Rouge des espèces menacées au niveau national.

Le ginseng de Ngoc Linh se trouve dans les montagnes des provinces de Kon Tum, Quang Nam et Khanh Hoa, entre autres.

Couvrant environ 20.000 hectares dans les districts de Cam Lâm, Diên Khanh, Khanh Son et Khanh Vinh, la réserve naturelle de Hon Bà (à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville de Nha Trang) possède des conditions écologiques, pédologiques et météorologiques similaires à celles du mont Ngoc Linh où a été découvert le ginseng éponyme.

Hon Bà abrite également des plantes médicinales diversifiées et de haute valeur telles que Ganoderma lucidum, Amomum xanthioides, Aquilaria crassna, Scaphium lychnophorum, Drynaria fortunei… -VNA