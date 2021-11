Le général Phan Van Giang (droite), ministre de la Défense et Nikonrndej Balankura, ambassadeur de Thaïlande au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense a reçu le 18 novembre à Hanoï Nikonrndej Balankura, ambassadeur de Thaïlande au Vietnam.Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations avec les pays voisins et les pays de l'ASEAN, y compris le renforcement de la coopération intégrale avec la Thaïlande. Les relations entre les deux pays continuent de bien se développer dans tous les domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, les échanges culturels, la coopération de défense et de sécurité.Il a hautement apprécié les efforts et l'efficacité du gouvernement thaïlandais dans le contrôle du COVID-19. Il a souhaité que la Thaïlande travaille en étroite collaboration avec les pays membres pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions régionales ; maintenir la paix, la stabilité ; respecter le droit international et garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation et du survol en Mer Orientale.Le ministre vietnamien a affirmé que ces dernières années, les relations de coopération en matière de défense entre les deux pays avaient continué à être maintenues et consolidées, apportant des effets pratiques. Les deux parties ont maintenu les mécanismes de coopération tels que le Dialogue sur la politique de défense, la Consultation navale bilatérale, le Groupe de travail conjoint de l'armée de l'air…L'ambassadeur Nikonrndej Balankura a félicité le Vietnam pour avoir bien contrôlé l'épidémie de COVID-19 et a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour avoir toujours créé les meilleures conditions pour que l'attaché de défense thaïlandais puisse bien remplir ses fonctions.L'ambassadeur s’est engagé à s'efforcer de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de défense. - VNA