Hô Chi Minh-Ville (VNA) – MSC, la plus grande entreprise de transport maritime du monde, a proposé d'investir près de 6 milliards d’USD dans le mégaport international de Cân Gio - Cai Mep.

Un navire mouille au port de Tân Cang-Cai Mép Thi Vai. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré Mme La Hông Hanh, directrice adjointe du Département du plan et de l’investissement (ministère des Transports) lors d’un récent colloque à Hô Chi Minh-Ville.Selon Mme Hanh, le groupe MSC a proposé d'établir un joint-venture avec la Compagnie générale maritime du Vietnam (CTCP) pour investir dans un port de transbordement international situé sur l'île de Phu Loi, district de Can Gio, zone fluviale de Cai Mep.Le port disposera de 13 quais principaux pour recevoir des navires-mères d'un tonnage allant jusqu'à 250.000 DWT (équivalent à 24.000 TEUs) et des feeders de 10.000 à 65.000 DWT, d'une longueur d'environ 6,8 km.Sa capacité de conception sera de 15 millions de TEU, dont 80% de marchandises de transbordement international, 20% de marchandises d'import-export du Vietnam."MSC a proposé d'investir dans le déplacement de la zone portuaire de Singapour - un port de transbordement international vers le Vietnam, souhaitant choisir comme emplacement Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, avec un investissement énorme", a-t-elle souligné.Selon un représentant du Département, l'investissement total estimé pour ce projet est d'environ 5,9 milliards d’USD. En 2025, il est prévu d'achever la première phase avec un montant d'environ 660 millions d’USD. – CPV/VNA