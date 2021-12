Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, en raison de l'impact du froid vif, le 9 décembre, la région du Nord connaîtra de pluies dans certains endroits.

Dès le matin du 9 décembre, une nouvelle vague de froid frappe les régions du Nord-Est et du Centre-Nord, puis certains endroits des régions du Nord-Ouest et du Centre-Centre, abaissant la température à 13-16°C. Les températures peuvent même descendre en dessous de 10°C dans les régions montagneuses.

Photo: VNA

La vague de froid touche la capitale de Hanoï, entraînant de légères pluies le matin. La température la plus basse est de 16-18°C et celle la plus élevée est de 20-22°C.

De plus, en raison de l'influence des dépressions, la zone de la mer du Sud-Est (y compris les eaux de l'archipel de Truong Sa) connaît des averses et des orages.

Les autorités ont recommandé à la population de prendre des mesures pour protéger sa santé. -VNA