Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 3 au 5 février, une autre nouvelle vague de froid devra frapper la région Nord.

Le froid doit persister au Nord jusqu’au 5 février, faisant baisser la température dans le Nord entre 11 et 14 degrés Celsius. La température devra aussi chuter à 7-10 degrés Celsius dans les montagnes, voire en dessous de 3 degrés Celsius dans certains endroits des hautes montagnes où il pourra y avoir du givre et des chutes de neige. Au Centre septentrional, la température la plus basse varie entre 11 et 14 degrés Celsius.

Toujours selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans la nuit du 2 février, en raison de l'influence de la lame anticyclonique continentale froide, le golfe du Bac Bo va voir le vent souffler fortement du Nord-Est. Les vagues va faire 2-3 m de haut. La mer sera agitée.

Les autorités compétentes doivent informer les navires opérant en mer des évolutions climatiques pour assurer leur sécurité et disposer d'un plan d’exploitation et de production approprié et les demander de maintenir les contacts. -VNA



VNA