Singapour (VNA) - Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Phung Khanh Tài a eu une séance de travail avec le directeur général de l’Association du peuple de Singapour, Lim Hock Yu, dans la cité-État le 25 février.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong supervisent l’échange d’un document de coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam et l’Association du peuple de Singapour. Photo : VNA

Les deux parties ont exprimé leur joie d’avoir signé un protocole d’accord sur le programme d’échange pour la période 2022-2024, notant qu’il s’agit d’une base pour partager leur expérience afin de renforcer l’amitié entre les deux peuples et le partenariat stratégique Vietnam-Singapour axé sur les résultats.



Phung Khanh Tài, qui accompagnait le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc lors d’une visite d’État à Singapour du 24 au 26 février, a estimé qu’en plus de maintenir des visites mutuelles de haut niveau, il est également nécessaire d’échanger des expériences dans la connexion et la construction de communautés, en encourageant les gens à s’engager dans la gestion sociale, et reliant les gens et le gouvernement. Il a également suggéré de renforcer la vulgarisation des traditions, de l’histoire et de la culture auprès des deux peuples.

Le responsable a demandé à l’Association du peuple de Singapour et au ministère singapourien des Affaires étrangères d’augmenter l’aide à la formation en langues étrangères et de partager leur expérience en matière de connexion et de construction de communautés avec le personnel du FPV dans les temps à venir.

Exprimant son soutien aux opinions du vice-président du Comité central du FPV, Lim Hock Yu a appelé les deux parties à renforcer encore la coordination pour mener à bien le protocole d’accord fraîchement signé et les propositions qu’il a formulées.

Lors de la rencontre, les deux responsables ont invité le FPV et l’Association du peuple de Singapour à échanger des délégations en 2022. – VNA