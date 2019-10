Conférence de presse pour présenter le forum économique Mekong Connect 2019. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le forum économique Mekong Connect 2019, sous le thème "Relier la chaîne de valeur du delta du Mékong et renforcer l'intégration du marché", se tiendra le 7 novembre dans la ville de Can Tho.



L'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité et les dirigeants de quatre localités du delta du Mékong que sont An Giang, Ben Tre, Can Tho et Dong Thap (ABCD Mekong) ont organisé conjointement le 30 octobre à Can Tho une conférence de presse pour présenter l'événement.

Selon Mme Vu Kim Hanh, présidente de l'association, l'événement de cette année comprendra quatre sessions de débat axées sur l'augmentation de la valeur ajoutée, la promotion de la commercialisation des produits agricoles du delta ; la connaissance des tendances du marché et l'orientation sur les produits agricoles delta ; l'application de technologies permettant de relier les chaînes de valeur ; et la liaison entre startups et le développement des ressources locales.



Le comité d’organisation met en place un groupe commun composé de cinq équipes de travail qui échangeront directement des informations entre elles tous les jours.



Le Mékong Connect 2019, quatrième du genre, devrait attirer 700 entrepreneurs, responsables de ministères, d'organismes centraux et de localités du delta du Mékong, des représentants d'organisations nationales et étrangères et d'agences de presse, ainsi que 30 orateurs renommés.



La troisième édition de Mekong Connect 2017 avait eu lieu en octobre dans la province de Ben Tre. L'objectif était de rechercher des mesures permettant de tirer pleinement parti des technologies de pointe afin d'optimiser la valeur des produits locaux. –VNA